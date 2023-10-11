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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Mobilya fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor!

        Mobilya fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor!

        Kayseri'de, mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 07:19 Güncelleme: 11.10.2023 - 07:19
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        Mobilya fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor!
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde'de, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        BİNANIN ÇATI KISMI ÇÖKTÜ

        Çatı kısmında kısmi çökme meydana gelen fabrikada ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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        #kayseri
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