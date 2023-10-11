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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde'de, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİNANIN ÇATI KISMI ÇÖKTÜ Çatı kısmında kısmi çökme meydana gelen fabrikada ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.