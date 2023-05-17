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Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!

MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG’nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi

Giriş: 17.05.2023 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu "Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin" kod adlı Tuba Karakoç'u, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.

Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

Bunun üzerine takibe alınan Karakoç, MİT'in Suriye'nin Sırrin/Ayn İsa bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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