MİT'ten operasyon! Duran Kalkan'ın koruması ve bir terörist Türkiye'ye getirildi

Son dakika: MİT'ten operasyon! Duran Kalkan'ın koruması ve bir terörist Türkiye'ye getirildi

PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod Pervin Arslan, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye’ye getirildi.

2019'DA İRAN'DA GÖREVLENDİRİLMİŞ



Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak’ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Mazlum Jir Agiri kod Emrah Adıgüzel, PKK/KCK üst düzey sorumlularından Abbas kod Duran KALKAN’ın iki yıl boyunca korumalığını yapmış, örgütün Kuzey Irak’taki Gare, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürütmüş, Sincar alanında örgütün sözde İstihbarat Sorumluluğunu yapmış ve 2020 yılında İran alanında görevlendirilmiş, İran alanında ise örgütün bölge sorumluları arasında yer almıştır.



2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina/Diljin kod Pervin ARSLAN ise Kuzey Irak/Metina ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyet yürütmüş, örgütün saldırı/sabotaj/suikast birimlerinde yer almış, 2019 yılında ise İran alanında görevlendirilmiş ve Tim komutanı seviyesinde faaliyet yürütmüştür.