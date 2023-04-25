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Son dakika haberi MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde Rakka sorumlusu etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı’yı, Suriye Kamışlı’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi

Giriş: 25.04.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde Rakka sorumlusu etkisiz
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Habertürk Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı’yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı’da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’de Suriye'ye geçen Mehmet Sarı’nın son olarak terör örgütü PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka'da üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Buna göre MİT, Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı ve operasyon için uygun zamanı bekledi. PKK/YPG mensubu Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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