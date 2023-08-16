Son dakika haberi MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!

MİT, PKK/KCK’nın sözde basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal’ı, Irak/Gare’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, güvenlik güçlerimize karşı çok sayıda eylemin faili olarak aranan Sidar Serhat kod aldı Celal Birdal’ı hassas bir şekilde takip etti.

MİT, kurduğu ajan ağıyla Sidar Serhat kod adlı Birdal'ın PKK/KCK’nın HPG basın ve arşiv sorumlularından olduğunu ve Irak’ın kuzeyinde Gare alanında faaliyet gösterdiğini öğrendi.

Birdal'ın Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde güvenlik güçlerimize karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu belirlendi. MİT’in saha ajanları, Sidar Serhat kod Celal Birdal’ın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.

Birdal'ın takip edilmesi için saha ajanları özel olarak görevlendirildi. MİT’in saha ajanları, Birdal'ı adım adım izledi. MİT’in yerdeki ajanları, Sidar Serhat kodun bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye’ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT, nefes kesen takip sonrası Birdal'ı beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

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SİDAR SERHAT KOD ADLI CELAL BİRDAL KİMDİR?

PKK/KCK- HPG basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal, Konya Selçuk Üniversitesi-Mühendislik programında öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında PKK/KCK’nın Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Akabinde, terör faaliyetlerini Suriye ve Irak’ta sürdürdü. Irak/Hakurk alanında ağır silah eğitimi aldı ve Irak/Zap alanına geçerek lojistik faaliyetlerinde sorumlu seviye rol üstlendi.