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Son dakika haberi MİT'ten Gara'da nokta operasyon! Terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu etkisiz

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi

Giriş: 04.05.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: MİT'ten Gara'da operasyon! Terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu etkisiz
MİT'ten Gara'da operasyon! Terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu etkisiz
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AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'da suikast eğitimi alan "Cudi Engizek" kod adlı terörist Gümüş'ün, bir dönem örgüt elebaşılarından Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı, güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.

Gümüş'ün Türkiye'de bazı karakollara yönelik eylemlere katıldığı, terör örgütü mensuplarına uzman suikast eğitimleri verdiği ve örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmalarında yer aldığı da tespit edildi.

Suriye'de, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği PKK/KCK'nın suikast okullarının sözde genel sorumlusu olan terörist Gümüş'ün geçen yıl Gara'daki sözde Apollo akademiler komutanlığı ile sözde mahir akademilerinin yönetiminde bulunduğu öğrenildi.

Takibe alınan terörist Gümüş, MİT tarafından Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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