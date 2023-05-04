MİT'ten Gara'da operasyon! Terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu etkisiz

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'da suikast eğitimi alan "Cudi Engizek" kod adlı terörist Gümüş'ün, bir dönem örgüt elebaşılarından Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı, güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.

Suriye'de, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği PKK/KCK'nın suikast okullarının sözde genel sorumlusu olan terörist Gümüş'ün geçen yıl Gara'daki sözde Apollo akademiler komutanlığı ile sözde mahir akademilerinin yönetiminde bulunduğu öğrenildi.

Gümüş'ün Türkiye'de bazı karakollara yönelik eylemlere katıldığı, terör örgütü mensuplarına uzman suikast eğitimleri verdiği ve örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmalarında yer aldığı da tespit edildi.