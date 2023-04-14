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Haberler Gündem Son dakika haberi: MİT'ten FETÖ operasyonu! Mehmet Cintosun yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi MİT'ten FETÖ operasyonu!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u, yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Giriş: 14.04.2023 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: MİT'ten FETÖ operasyonu! Mehmet Cintosun yakalanarak Türkiye'ye getirildi
MİT'ten FETÖ operasyonu!
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AA

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.

Haberi Hazırlayan : Ayla Öztürk
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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