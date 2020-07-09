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Ankara’da hayatını kaybeden Muhammet Kuzur’un Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi’ndeki mezarının açılarak otopsi yapılmasına ve ölüm nedeninin araştırılmasına karar verildi.

DİNİ NİKAHLI EŞİ ACI HABERİ VERDİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Kuzur, 1 Haziran 2020 günü hayatını kaybetti. Muhammet Kuzur'un 8 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Z.G., Kuzur'un Trabzon'daki ailesini arayarak acı haberi verdi. Bir çocuk annesi Z.G., eşinin kalp krizi geçirdiğini ve düşerek başını çarptıktan sonra öldüğünü söyledi.

KARDEŞİ TABUTTA KAN İZİ GÖRDÜ

Acı haberin ardından Kuzur ailesi, Muhammet Kuzur'un cenazesini Ankara'dan Trabzon'a getirdi. Tabutta kan gören Temel Kuzur, imamdan Muhammet Kuzur'un yeniden yıkanmasını istedi. Pandemi dönemi olduğu için kabul görmeyen bu teklifin ardından Muhammet Kuzur, Derecik Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

KAFASINDA VE VÜCUDUNDA DARP İZLERİ

Ağabeyini toprağa verirken tabutta kan izi gören Temel Kuzur, şüphelendiği için Ankara'nın yolunu tuttu. Dedektif gibi çalışan ve ağabeyinin ölüm nedenini araştıran Kuzur, elde ettiği delilleri avukata sundu. Ağabeyinin ölümünün ardından çekilmiş fotoğraflarını bulan Temel Kuzur, ağabeyinin başının çeşitli yerlerinde ve vücudunda darp izlerini tespit etti.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDASI

Ağabeyinin dövülerek öldürüldüğünü ileri süren Temel Kuzur, olay yerine gelen ambulans görevlilerinin ağabeyine müdahale etmediğini iddia etti. Ağabeyinin öldürüldükten sonra bir başka adrese getirildiğini öne süren Kuzur, ağabeyinin 500 bin TL değerinde bir senet yüzünden dövüldüğünü savundu. Kuzur, ağabeyinin dini nikahlı eşinin de aralarında bulunduğu 5 ismi avukata verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Temel Kuzur, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Ağabeyinin öldürüldüğünü ileri süren Kuzur, ağabeyinin dini nikahlı eşinin mal varlığına tedbir konulmasını istedi. Bu talepleri yerinde bulan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon Akçaabat Adliyesi'ne bir yazı göndererek, Muhammet Kuzur'un mezarının açılarak otopsi yapılmasını istedi.

Kuzur'un mezarı açıldı ve cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi sonucunda Muhammet Kuzur'un kesin ölüm nedeni belirlenecek. Bu arada olaya adı karışan ve ifadesi alınan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.