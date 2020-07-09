Ankara’da hayatını kaybeden Muhammet Kuzur’un Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi’ndeki mezarının açılarak otopsi yapılmasına ve ölüm nedeninin araştırılmasına karar verildi.
DİNİ NİKAHLI EŞİ ACI HABERİ VERDİ
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Kuzur, 1 Haziran 2020 günü hayatını kaybetti. Muhammet Kuzur'un 8 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Z.G., Kuzur'un Trabzon'daki ailesini arayarak acı haberi verdi. Bir çocuk annesi Z.G., eşinin kalp krizi geçirdiğini ve düşerek başını çarptıktan sonra öldüğünü söyledi.
KARDEŞİ TABUTTA KAN İZİ GÖRDÜ
Acı haberin ardından Kuzur ailesi, Muhammet Kuzur'un cenazesini Ankara'dan Trabzon'a getirdi. Tabutta kan gören Temel Kuzur, imamdan Muhammet Kuzur'un yeniden yıkanmasını istedi. Pandemi dönemi olduğu için kabul görmeyen bu teklifin ardından Muhammet Kuzur, Derecik Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
KAFASINDA VE VÜCUDUNDA DARP İZLERİ
Ağabeyini toprağa verirken tabutta kan izi gören Temel Kuzur, şüphelendiği için Ankara'nın yolunu tuttu. Dedektif gibi çalışan ve ağabeyinin ölüm nedenini araştıran Kuzur, elde ettiği delilleri avukata sundu. Ağabeyinin ölümünün ardından çekilmiş fotoğraflarını bulan Temel Kuzur, ağabeyinin başının çeşitli yerlerinde ve vücudunda darp izlerini tespit etti.
DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDASI
Ağabeyinin dövülerek öldürüldüğünü ileri süren Temel Kuzur, olay yerine gelen ambulans görevlilerinin ağabeyine müdahale etmediğini iddia etti. Ağabeyinin öldürüldükten sonra bir başka adrese getirildiğini öne süren Kuzur, ağabeyinin 500 bin TL değerinde bir senet yüzünden dövüldüğünü savundu. Kuzur, ağabeyinin dini nikahlı eşinin de aralarında bulunduğu 5 ismi avukata verdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Temel Kuzur, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Ağabeyinin öldürüldüğünü ileri süren Kuzur, ağabeyinin dini nikahlı eşinin mal varlığına tedbir konulmasını istedi. Bu talepleri yerinde bulan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon Akçaabat Adliyesi'ne bir yazı göndererek, Muhammet Kuzur'un mezarının açılarak otopsi yapılmasını istedi.
Kuzur'un mezarı açıldı ve cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi sonucunda Muhammet Kuzur'un kesin ölüm nedeni belirlenecek. Bu arada olaya adı karışan ve ifadesi alınan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!