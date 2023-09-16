Mersin'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı!
Mersin'in Erdemli ilçesinde, çöp kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemesini sürdürüyor
Mersin'de kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi.
KAVŞAKTAN DÖNEN KAMYONETE ÇARPTI
İHA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre, Erdemli istikametine seyir halinde olan çöp kamyonu kavşaktan dönüş yapan kamyonete çarptı.
KAMYONETTEKİ 4 KİŞİ CAN VERDİ
Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi kazadan yaralı kurtuldu.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde incelemesini sürdürüyor.