Serie A ekiplerinden Juventus'ta top koşturan Merih Demiral, bir diğer İtalyan takımı Atalanta'ya transfer oldu. Atalanta, milli oyuncumuzu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bugün sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncu, Atalanta ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Atalanta'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Türkçe olarak "Hoş geldin Merih" ifadelerine yer verildi.