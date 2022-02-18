Mercedes W13 ile gümüş rengine döndü

Formula 1'de son 8 yılın markalar şampiyonu Mercedes yeni aracını tanıttı. Geçen yıl pilotlar şampiyonluğunu tartışmalı şekilde Red Bull pilotu Verstappen'e kaybeden Mercedes, bu yıl tekrar iki şampiyonada birden mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Takım, yeni aracının örtüsünü bugün gerçekleştirdiği çevrimiçi lansmanla birlikte kaldırdı.

Mercedes, 2020 sezonunun başında ırkçılığa tepki göstermek ve Black Lives Matter hareketine destek vermek amacıyla siyah renge geçmişti. Yeni sezonla birlikte geleneksel gümüş rengine geri dönüş yapıldı.