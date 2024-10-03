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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kapalı oturum açıklaması | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kapalı oturum açıklaması

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis'te kapalı oturum çağrısına yanıt verdi. Kurtulmuş, "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail'in yayılmacı politikaları ve Türkiye'nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 14:39 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:19
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        Meclis'te kapalı oturum açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunun, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda "Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da Meclis'in kürsüsünde 'İsrail Türkiye'ye saldıracak' diyorsa, bir kapalı oturuma acilen ihtiyaç vardır. Gelecekler ve bu Meclis'i bilgilendirecekler." demişti.

        Kapalı oturumla ilgili Meclis Başkanı'ndan randevu talep edeceklerini söyleyen Özel, "Yani ülkenin Cumhurbaşkanı diyorsa ki 'İsrail yakında bize saldıracak.' Ne duruyoruz Meclis'i bilgilendirmek için? Milletin en meşru temsil organı burası. Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz." ifadesini kullanmıştı.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özel'in kapalı oturum çağrısına yanıt geldi.

        Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile Meclis’te baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail'in yayılmacı politikaları ve Türkiye'nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir" dedi.

        Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu çerçevede, Türkiye’de demokrasinin kalesi olan TBMM de bu konuyla ilgili bir toplantı yapabilir. Meclis’te grubu bulunan partilerle bu konuyu müzakere ederiz ve burada eğer uygun görülürse, uygun bir zamanlamayla partilerimizin katılımıyla Meclis’te; ilgili bakan arkadaşlarımız daha evvel örneklerinde olduğu gibi gelirler ve İsrail’in bölgedeki yayılmacı, saldırgan politikaları ve Türkiye’nin buna karşı geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturumda bu görüşme yapılır. Bu sadece bir görüşme yapmak için değil gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve milletvekillerimizin de partilerimizin de bu konuda hassasiyetlerini daha da artırmaları için önemli bir toplantı olur kanaatindeyim."

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