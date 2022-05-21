Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Kylian Mbappe, takımı Paris Saint-Germain ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Fransız basınına göre; Mbappe imza parası olarak 300 milyon euro, yıllık maaş olarak da 100 milyon euro kazanacak!

Ayrıntılar birazdan...