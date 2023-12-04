Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" paylaşımında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde saat 10.42’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Şu an vatandaşlarımızı rahatsız edecek bir ihbar gelmedi. Tüm kamu kurumlarındaki arkadaşlarımız teyakkuzda" açıklamasında bulundu.

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Ekiplerimiz sahadan bilgileri toplamaya çalışıyor. Şu ana kadar gelen olumsuz bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL'DEN PAYLAŞIM

İstanbul Valisi Davut Gül de, "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin" paylaşımında bulundu.

"AFAD'A ULAŞAN OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

Habertürk TV'ye konuşan AFAD Deprem Risk Araştırma Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar da, "Şu ana kadar AFAD'da ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam ediyor. Kırsalda da aynı şekilde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Marmara'da bu büyüklüklerde deprem üretebilecek aktif faylar var. Şu ana kadar 5-6 artçı sarsıntı olduğunu görüyoruz" dedi.

İMAMOĞLU: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "İstanbul'da da hissedilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.