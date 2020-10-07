Malatya İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün Malatya’daki yapılanması kapsamında, PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan arandığı tespit edilen şahıs, Yazıhan ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı.

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelinin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor.