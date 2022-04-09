Son dakika haberleri... Malatya ve çevre iller, şiddetli deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saatler 17.02'yi gösterdiğinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, Malatya depremi ile ilgili son dakika bilgi notu paylaşırken depremin merkez üssünün Pütürge ilçesi olduğunu bildirdi. AFAD ayrıca, depremin 6.72 km derinlikte olduğunu da aktardı.
SON DAKİKA... MALATYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
Kandilli Rasathanesi de Malatya'da gerçekleşen depreme ilişkin açıklama paylaştı. Kandilli, 5.2 büyüklüğündeki depremin 5 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem, Malatya genelinde hissedilmesinin yanı sıra, çevre iller Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.
BAKAN KURUM'DAN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da gerçekleşen depremin ardından açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
"ŞU ANDA OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada depremin ardından kendilerine intikal eden herhangi olumsuz bir ihbarın olmadığını belirtti. Gürkan, bulunduğu yerden depremi oldukça şiddetli hissettiklerini de sözlerine ekledi.
Ferdi Durdu'nun aktardığı bilgiye göre, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “İlçemizde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bütün mahallerimize ulaşıyorum. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bilgisi geldi. Şu anda olumsuz bir durum yok” dedi.
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Malatya'da gerçekleşen depremin ardından ilk görüntüler geldi. Deprem anı kameralara böyle yansıdı.
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