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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da son dakika haberi! 15 katlı 9 bina dinamitle patlatıldı...

        Son dakika haberi Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı

        Malatya'da deprem felaketinde hasar alan her biri 15 katlı olan 9 bina aynı anda patlatma yöntemiyle yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:27 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:36
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        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Malatya'daki ağır hasarlı 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        AA'da yer alan habere göre Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 36 binden fazla binanın ağır hasar aldığı kentteki 6 bin civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Kentteki düşük katlı binalar iş makineleriyle, yüksek katlı binalar ise patlayıcı yardımlarıyla yıkımı yapılıyor.

        Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 15 katlı 9 binanın yıkımında ise patlatma yöntemi kullanıldı.

        Uzman ekiplerce 1660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsülün kullanıldığı ve geniş güvenlik güvenliğinin alındığı binalar, komutun verilmesiyle saniyeler içerisinde eş zamanlı yıkımı yapıldı.

        Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu.

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        #haberler
        #Malatya
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