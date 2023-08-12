Son dakika haberi Malatya'da 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 ve saat 16.40'ta 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt merkez üssü olan 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 ve 16.40'ta 4.5 büyüklüğünde iki deprem oldu.
Yerin 6.3 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Malatya'da bir AVM'de yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
Deprem sırasında, Malatyapark AVM'deki vatandaşların yaşadığı panik, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklarken, derinliği 5 km olarak duyurdu.
BAKAN YERLİKAYA: GEÇMİŞ OLSUN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.
AFAD BAŞKANI: OLUMSUZ DURUM YOK
AFAD Başkanı Yunus Sezer de "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8; saat 16:40'da 4.5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" bilgisini verdi.