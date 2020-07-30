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Mahalleliye uykuyu haram eden ikili! Hangi taşı kaldırsan altında onlar var

Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çimen Mahallesi sakinlerinin hayatı son günlerde kâbusa döndü. Sebebi ise, bir ailenin evini dahi terk etmesine neden olan akrep ve sarı kız örümceği istilası. Öyle ki geceleri uyku haram olan mahalleli hangi taşın altını kaldırsa altından bu kâbus ikili çıkıyor. Bölgedeki durum, gelen şikâyetler üzerine incelemeye gelen belediyede görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi'yi bile şaşkına çevirdi. Akreplerin yanı sıra bir metre sıçrama özelliğine sahip 'sarı kız' olarak bilinen zehirli örümceklerinde bölgede görüldüğünü anlatan Çiftçi, vatandaşların hayatını tehdit eden akrepler ile sarı kız örümceği sorununu çözmeye çalışacaklarını söyledi

30.07.2020 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
van erciş'de akrep istilası
DHA

Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çimen Mahallesi'ni akrepler sardı. Bölgede incelemelerde bulunan Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Akreplerin çok yoğun olduğunu belirten Çiftçi, bunların 2 türünün de mahallede yoğun olarak bulunduğunu ve burada yaşayan vatandaşların yaşamını tehdit ettiğini söyledi.

Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli bin 300 kişinin yaşadığı Çimen Mahallesi son günlerde yoğun akrep istilasına uğradı. Mahallede yaşayanlar gece-gündüz evlerinde rahat oturamaz hale geldi. Çimen Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işleri ile uğraşan Müslüm Beder (28) eşi Meryem Beder (23) ve 2 çocuklarının yaşadığı ev ve bahçelerinde yoğun olarak bulunan akrepler nedeniyle aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Son olarak Meryem Beder ve 4 yaşındaki oğulları Arda'yı da uyurken akrep soktu. Bunun üzerine Beder ailesi evi boşaltıp babasının evine yerleşti. Akrep nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Meryem Beder, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

'HANGİ TAŞI KALDIRSAK ALTINDAN AKREP ÇIKIYOR'

Gece yatağında uyurken sol kolunda şiddetli bir ağrı hissederek uyandığını belirten Meryem Beder, "Önce rüya olduğunu düşündüm. Eşime durumu anlattım. Kolumu açıp baktığımda yoğun bir kızarıklık olduğunu ve kolumda akrebin kuyruğunu gördük. Eşim yastığı kaldırdığında altında bir akrep olduğunu fark ettik. Önce eşim resmini çekti ve daha sonra terlik alıp onu etkisiz hale getirdi. Hemen babamlara haber verdik, beni Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Orada doktorlar müdahale etti. Çektiğimiz resmi doktorlara gösterdik. Zehirli bir akrebin ısırdığını ve dikkatli olmamızı söyledi. 2 yıl önce de küçük çocuğum Arda'yı sokarak hastanelik etmişti. Artık o evde yaşamak çok zor. Evin her yanını akrepler sarmış. Sadece ev değil köyün kale kısmını resmen kuşatmışlar. Hangi taşı kaldırıyorsak altından akrep çıkıyor. Korkudan evi boşaltıp ben, eşim ve 2 çocuğum kayınpederin evinde yaşamaya başladık" dedi.

ŞİKÂYETLER ÜZERİNE İNCELEME YAPILDI

Mahallede yaşayanlar konuyla ilgili şikayetlerini Erciş Kaymakamlığı'na bildirdi. Bunun üzerine mahalleye gelen Erciş Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri mahallede yaşayanların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Mahalle sakinlerinin son yıllarda tek sorunlarının akrep istilası olduğunu öğrenen ekipler, konuyu Tarım ve Köy Hizmetleri'ne bildirdi. Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi de vatandaşların şikayeti üzerine mahallede incelemelerde bulundu. Mahallede incelemelerde bulunurken büyük şaşkınlık yaşayan Veteriner Hekim Çiftçi'nin kaldırdığı her taşın altından akrep çıktı.

'1 METRE SIÇRAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP'

Açıklamalarda bulunan Çiftçi, bölgede genelde 'sarı' akrepler ile yine zehirli olan besin zincirinde akreplerin de olduğu 'sarı kız' olarak bilinen örümceklerin olduğunu belirtti. Özelikle yaşam alanlarına evlere, ahırlara ve kümeslere giren bu sarı kızın, bir el ayası büyüklüğünde olanlarının bulunduğunu ifade eden Çiftçi, bu türün 1 metre sıçrama özelliğine sahip olduğunu kaydetti.

'HAVALAR ISININCA TAŞ ALTINA GİZLENİRLER'

Mahallede yaşanan akrep istilasının nedenleri ile ilgili de bilgi veren Veteriner Hekim Çiftçi, "Akrepler havaların ısınmasıyla kendilerine daha serin yerler ararlar. Yer altında bulunan bu canlılar, yer ısındığında kendilerini dışarıya atarlar ve genelde taş altına gizlenirler. Şikâyet üzerine geldiğimiz bu köyde akreplerin çok olması mahallede yaşayan insanların yaşamını tehdit ediyor. Tarım ve Köy İşleri ile koordineli çalışıp, buradaki sorunu çözmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

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