Luiz Gustavo şoku!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesinde yaşanan bir gelişme sarı-lacivertli ekipte şok etkisi yarattı. Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç'ten Beşiktaş karşısında yararlanamayacak olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo da maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bir süredir ağrıları bulunan tecrübeli futbolcunun tedavisinin devam ettiği ve maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.