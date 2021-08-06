Lojistik deposunda feci yangın!

AA

İlçede bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.