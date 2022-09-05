Levent Göktaş hakkında flaş gelişme

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.
Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti.
GÖKTAŞ'IN TÜRKİYE'YE İADESİ İLE İLGİLİ DAVA GÖRÜLDÜ
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava dün görüldü. Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi.
AA'nın haberine göre; Savcılık, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş’ın “geçici olarak 40 günlüğüne gözaltına alınması” talebinde bulundu.
Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, yaptığı açıklamada, Göktaş’ın Türkiye’de “siyasi suçlu olarak arandığını” ve bu nedenle kaçak yollardan Bulgaristan’a giriş yaptığını anlattı.
İvanov, "Yeşil pasaport sahibi olarak vizesiz istediği ülkeye gidebilen müvekkilim, Türkiye’de siyasi nedenlerden ötürü aradığını öğrenince Bulgaristan’a geçerek buradan siyasi ve insani sığınma hakkı talebinde bulunmaya karar vermiş.” ifadelerini kullandı.
MAHKEME 40 GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ VERDİ
Bulgaristan'ın Haskovo kentinde mahkemeye çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'a 40 gün ek gözaltı süresi verildi. Duruşmada ek gözetim süresinin şüphelinin yabancı olması, sabit ikametinin bulunmayışı ve kaçma şüphesi nedeniyle verildiği belirtildi.
DHA'nın haberine göre; kararda şüphelinin Türkiye'ye iadesi konusunda bir engel bulunmadığını ancak bu konudaki prosedürün daha sonra işletileceği kaydedildi. Göktaş, mahkemenin gözetim süresini 40 gün uzatmasıyla ilgili kararına Plovdiv'deki istinaf mahkemesine 3 gün içinde itirazda bulunabilecek.
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.
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