Kuşadası açıklarında deprem!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında saat 12:56'da 4.7 büyüklüğünde ve saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Kuşadası'nda meydana gelen depremin derinliği 9,2 km ve 7 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise, ilk depremin büyüklüğünü 4.8, ikinci depremin büyüklüğünü ise 5.3 olarak duyurdu.
Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerden de hissedildi.
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İKİNCİ DEPREM 5.1
AFAD'dan yapılan açıklamada saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 9 km derinliğinde oluştu.
ÜÇÜNCÜ DEPREM 4.5
Bu depremlerin ardından saat 17.02'de 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.02'de de meydana gelen sarsıntının, 6,7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 17,25 kilometre olarak belirlendi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Aydın. Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
PROF. GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Naci Görür, Kuşadası açıklarında meydana gelen deprem hakkında, "Sisam Adası güneyinde 4,8 ve 5,3 deprem oldu. Geçen günde burada olmuştu. Deprem buradaki graben yapıları ile İzmir-Balıkesir yanal atımlı fay zonunun etkileşim alanında. Bu depremler Helen ve ilişkin Strabo- Pliny fay zonundaki hareketlerle tetikleniyorlar" ifadelerini kullandı.
"2020 DEPREMİNİN TETİKLEDİĞİ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki depremlerle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "30 Ekim 2020 de Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırılmasıyla oluşan 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi olmuştu. Gümüldür Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün peş peşe olan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6.6 olarak biliniyor" dedi.
"6.6 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR"
30 Ekim'de Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan fayın kırıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Şimdi ise adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6.6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var" diye konuştu.
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