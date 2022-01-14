Alanyaspor-Adana Demirspor

Fatih Karagümrük-Konyaspor

Kasımpaşa-Gaziantep FK

Fenerbahçe-Kayserispor

Hatayspor-Antalyaspor

Bandırmaspor-Sivasspor

Denizlispor-Trabzonspor

Beşiktaş-Göztepe

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