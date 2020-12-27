Küçük Mirza için endişeli bekleyiş!

İlçede önceki gün gece saatlerinde, benzin dökülerek yakılan sobanın parlaması sonucu çıkan yangında, balkondan çıkan Mirza Altın'ın yardımına çevredekiler koştu.
DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mirza, daha sonra İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki yanık ünitesine sevk edildi.
Mirza´nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, entübe edilerek, uyutulduğu öğrenildi. Mirza´nın vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirtildi. Yangında yaşamını yitiren baba Seyfi Altın ile kızı Rabia Su Altın'ın cenazeleri ise dün toprağa verildi.
ANNESİ, YAKINDA DOĞUM YAPACAKMIŞ
Yangında oğlu ağır yaralanan ve ayrı yaşadığı eşi ile kızını kaybeden anne Fatma Altın´ın hamile olduğu ve yakında doğum yapacağı öğrenildi.
Acı haberi aldıktan sonra fenalaşan Fatma Altın´ın kız kardeşi Vildan Yıldırım, "Anne ayrıydı ve o evde yaşamıyordu, bizimle yaşıyordu. Baba ile boşanma aşamasındaydılar ancak boşanmadılar. Boşanmadan zaten eşi hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, bizim için çok zor bir durum. Henüz bir boşanma durumu yoktu. Hala eşidir, soyadını hala taşıyor ve taşıyacak da bundan sonra. Hamileydi, bir kızını Allah aldı ama bir kızını Allah verecek inşallah. Annenin yüreği yanıyor, anne iyi değil. Yemeden içmeden kesildi. Hamile kadın, çok zor durumda şu an. Mezarlarına bile gidemedi. Sakinleştiricilerle ayakta durmaya çalışıyor. Mirza´nın yanına da gidemedik, kabul etmiyorlar açık yaraları olduğu için. Yoğun bakımda olduğu için yanına giremiyoruz ama günlük haber alıyoruz durumuyla ilgili" dedi.
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