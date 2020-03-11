Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3 bin 122 kişi hayatını kaybederken, dünya genelinde ise bu sayı 3 bin 198'e yükseldi.

KORONAVİRÜS 70'DEN FAZLA ÜLKEYE YAYILDI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan koronavirüs, 70'den fazla ülkeye yayıldı. Çin'den sonra İran ve İtalya'yı ciddi bir şekilde etkileyen koronavirüse karşı uzmanlar, el yıkamanın önemine dikkat çekiyor. Ancak el yıkarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var.

ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),el yıkarken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda bilgi verdi. İşte el yıkarken yapmanız gerekenler...

1-Ellerinizi suyla ıslatın.

2- Tüm el yüzeyinizi kaplayacak kadar sabun uygulayın.

3- Avuç içlerinizi ovun.

4- Sağ avuç içi ve birbirine geçirilen parmaklarla sol elinizin üstünü yıkayın. Aynı hareketi sağ eliniz için de yapın.

5- Avuç içleri birbirine bakacak şekilde, parmaklarınızı birbirine geçirerek yıkayın.

6- Parmaklar birbirine kenetlenmiş bir şekilde avuç içlerinizi yıkayın.

7- Sağ avcunuzla sol baş parmağınızı yıkayın. Aynı hareketi sağ parmağınızda da deneyin.

8- Avcunuzun içini ters daireler çizecek şekilde yıkayın.

9- Ellerinizi suyla durulayın.

10- Ellerinizi kağıt havluyla kurutun.

11- Musluğu kapatmak için kağıt havlu kullanın.

AVRUPA EL YIKAMA KONUSUNDA SINIFTA KALDI

Statista'nın araştırmasına göre; Avrupa'daki birçok ülke tuvalet çıkışlarında el yıkama konusunda sınıfta kaldı. Tuvaletten çıktıktan sonra elini sabunla yıkayan ülkeler sıralamasında Türkiye yüzde 94'lük oranla 2'nci sırada. El yıkama alışkanlığı sıralamasında 1'inci olan ülke ise yüzde 96 ile Bosna Hersek. Araştırmaya göre; ellerini en az yıkayan ülkelerar yüzde 50'lik oranla Hollandalılar. Hollandalıların sadece yüzde 50'si tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Bu oranı yüzde 57 ile koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü İtalya takip ediyor.

EL YIKAMADA 20 SANİYENİN ÖNEMİ: İÇİNİZDEN 2 KERE 'İYİ Kİ DOĞDUN' ŞARKISINI SÖYLERSENİZ...

Fatih Altaylı'nın Teke Tek adlı programına konuk olan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, el yıkarken 20 saniyenin önemine dikkat çekerek, şu öneride bulundu: "Okullarda çocuklara anlatırken şöyle anlatıyorum: 'İyi ki doğdun şarkısını içinizden 2 kere söyleyene kadar ellerinizi yıkayın.' Böylece el yıkamak hem eğlenceli de oluyor. Su ve sabunu her yerde bulamayabiliriz. O zaman da devreye alkollü el antiseptikleri giriyor. Yüzde 60 ve üzerinde alkol içeren bütün solüsyonlar çok etkili bir temizlik sağlar. Kolonya da buna dahil. El yıkar gibi, elin tüm yüzeylerine yayılması lazım. Sonra da kurumasını beklemek lazım."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN KORONAVİRÜSE YAKALANMAMAK İÇİN YAPTIĞI ÖNERİLER

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;

* El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

* Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

* Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

* Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

* Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.