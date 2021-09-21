Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 854 testte 29 bin 338 vaka tespit edildi. 260 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 361 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 854 testte 29 bin 338 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 260 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 361 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 85,32, 2'nci doz ortalaması yüzde 68,53 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 52 milyon 956 bin 452, 2'nci dozda 42 milyon 536 bin 503 ve 3'üncü dozda 9 milyon 930 bin 890 olmak üzere toplam 106 milyon 66 bin 262 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Bingöl, Ağrı, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'KRİTİK BİR DÖNEMDEYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 29 bin 338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20 bini kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30 bine yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" dedi.









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