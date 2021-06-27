Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

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