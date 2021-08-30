Yeni vaka sayısı açıklandı

HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 401 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,22, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,23 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93 milyon 318 bin 338'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 313 bin 482 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 19 bin 557 yerine 9 bin 557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef. Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

KOCA, MAVİ KATEGORİYE GEÇEN İLLERİ PLAKA KODLARIYLA DUYURDU

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Koronavirüs Risk Haritası'nda Mavi kategoriye geçen illeri pkala kodlarıyla duyurdu. Koca yaptığı paylaşımda, "01 ADN MAVİ, 03 AFY MAVİ, 43 KTH MAVİ, 78 KRB MAVİ. Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritası'nda artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

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