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Son dakika haberi Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 18 bin 340

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti

27.08.2021 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA VAKA SAYISI! Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 18 bin 340, vefat sayısı 244
Yeni vaka sayısı açıklandı
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HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,57, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,62 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 643 bin 458 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı." ifadelerini kullandı.

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