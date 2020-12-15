'Korona var, elini yıka' diyen annesini darbetti!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, C.E.(46) alkollü bir şekilde dışarıdan eve geldi.

İHA'nın haberine göre, oğluna dış kapıyı açan anne H.E. (66) koronavirüs olduğunu söyleyerek ikametin dışındaki lavaboda elini yıkamasını istedi.

Bu sırada kalçasında ve bacağında protez bulunan annesini iterek sırt üstü yere düşürdüğü ileri sürülen C.E., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını da annesine doğru savurarak tehditlerde bulundu.

C.E., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.E., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!