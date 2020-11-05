Marketçi kadını kim vurdu?

Konya'da, ruhsatlı silahını iş yerinden evine götürmek istediği sırada tabancayla vurulan kadın yaralandı, olayla ilgili eşi gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre, Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Adile Sultan Sokak'ta, kocası Vedat (44) ile market işleten Halime D. (36),17 yaşındaki kızı İ.D.'den, para kasasındaki bulundurma ruhsatlı tabancasını eve götürmesini istedi. Bu sırada karın bölgesinden silahla vurulan anne Halime D., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine anne, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SUÇU ÜSTLENEN OLMADI, POLİS ARAŞTIRIYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 17 yaşındaki İ.D.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "Babam annemi vurdu" ihbarından yola çıkarak, Vedat D.'yi gözaltına aldı. Ancak Vedat D.'nin, ifadesinde eşinin kasadan silahı alırken elini çarptığını ve yanlışlıkla silahın ateş aldığını ileri sürdüğü öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, daha önce "Babam annemi vurdu" şeklinde ihbarda bulunduğu iddia edilen İ.D.'nin ilk ifadesinde annesinin, yanlışlıkla kendisini vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.
Polisin, Halime D.'yi kimin yaraladığını belirlemek için başlattığı araştırma sürüyor.
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