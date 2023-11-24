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        Haberler Gündem 3. Sayfa KOMŞU KATLİAMI... Son dakika: Ankara'da komşuları tarafından cinayete kurban giden ailenin cenaze töreni yürek dağladı!

        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!

        Ankara'da komşuları 72 yaşındaki Tahsin Ünsür tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, son yolculuklarına gözyaşları içinde uğurlandı. Cenazeye Turgut ailesinin akrabaları ve komşuları katıldı. Ailenin 11 yaşındaki kızı Ceyda Turgut'un, olay sırasında balkona çıkıp, "Babamı ve kardeşimi öldürdü. Sıra şimdi bizde" feryatları yürekleri dağlamıştı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.11.2023 - 08:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:09
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        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
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        Ankara Sincan'da, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kan donduran olayda Tahsin Ünsür (72), gürültü çıkardıkları için pompalı tüfekle üst komşularının evini basmıştı.

        2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİYİ KATLETMİŞTİ

        DHA ve İHA'da yer alan habere göre aynı aileden Behiye Turgut (71), oğlu Hamdi Turgut (41) ve gelini Sunay Turgut (40) ile çiftin 13 yaşındaki çocukları Mustafa Turgut ve 11 yaşındaki kızları Ceyda Turgut’u öldüren katil zanlısı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        AYAŞ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

        Katledilen aile fertleri için memleketleri Ayaş ilçesi Oltan köyünde cenaze namazı kılındı. Talihsiz aile fertlerinin cansız bedenleri, Oltan Mahallesi Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

        KÜÇÜK KIZ "SIRA BİZDE" DİYE YARDIM İSTEMİŞTİ

        Cenazeye Turgut ailesinin akrabaları ve komşuları katıldı.

        Ailenin 11 yaşındaki kızı Ceyda Turgut'un, olay sırasında balkona çıkıp, "Babamı ve kardeşimi öldürdü. Sıra şimdi bizde" feryatları yürekleri dağlamıştı.

        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!" Haberi Görüntüle
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