Ankara Sincan'da, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kan donduran olayda Tahsin Ünsür (72), gürültü çıkardıkları için pompalı tüfekle üst komşularının evini basmıştı.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİYİ KATLETMİŞTİ

DHA ve İHA'da yer alan habere göre aynı aileden Behiye Turgut (71), oğlu Hamdi Turgut (41) ve gelini Sunay Turgut (40) ile çiftin 13 yaşındaki çocukları Mustafa Turgut ve 11 yaşındaki kızları Ceyda Turgut’u öldüren katil zanlısı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.