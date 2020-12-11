Kısıtlamaya saatler kala dikkat çeken yoğunluk!

İHA

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

İHA'nın haberine göre, kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü.

E-5 ve TEM otoyolundan oluşan kilometrelerce kuyruk drone ile görüntülendi. Öte yandan yoğunluk toplu taşıma araçlarında da yaşandı. Metro, metrobüs hatlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

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