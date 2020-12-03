İHA

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler bir sokakta şüpheli şahıslar üzerinde araştırma yaptığı esnada E.P., H.P., U.P., N.P., K.P. ve M.M. isimli şahıslar, yola moloz ve taşlar yığarak araçları durdurdu.

İHA'nın haberine göre, polislere direnerek tehdit ve hakaretlerde bulunan şahıslar, ekip araçlarını da taşlayıp zarar verirken, 3 polis memuruna da mukavemet gösterdi.

Bir polis memurunun elinin kırıldığı olayda takviye ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle şüpheli 5 şahıs yakalanırken, 1 kişi kaçtı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.P. ve yaşı küçük E.P. tutuklanırken, M.M., H.P. ile N.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her yerde aranan firari şüpheli K.P. hakkında ise tutuklama kararı verildi.