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        Haberler Gündem 3. Sayfa KİRACI KATLİAMI | Son dakika haberleri: Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!

        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2010 yılında kiracıları 56 yaşındaki Nesip Sürmeli'yi öldürüp cesedini evlerinin garaj bölümüne gömdükleri iddiasıyla yargılanan çift, karar duruşmasına çıktı. Karı koca, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 08:14 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:35
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        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
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        Aydın'da kaybolan kişilere yönelik dosyaları yeniden ele alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geçen yıl, 2010'dan beri haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin (56) akıbetinin ortaya çıkarılması için çalışma başlatmıştı.

        POLİS YAKINLARININ İFADESİNE BAŞVURDU

        AA'da yer alan habere göre polis, Sürmeli'nin yakınları ve arkadaşlarının ifadelerine başvurmuştu.

        GARAJDA KEMİKLERİ BULUNMUŞTU

        Sürmeli'nin öldürüldüğü ve cesedinin o dönem kiralık olarak oturduğu evin garajına gömüldüğü iddiaları üzerine, zemini betonla kaplı garajda kazı çalışması yapılmış ve kemik parçaları bulunmuştu.

        KARI KOCA İÇİN YAKALAMA KARARI

        İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen kemiklerin Sürmeli'ye ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında olayla ilgili oldukları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yurt dışında bulunan ev sahipleri Elif Hatice A. ile eşi Emin A. hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

        YURDA GELDİKLERİNDE YAKALANDILAR

        Gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakılmış, Sürmeli'nin ev sahipleri Elif Hatice A. ile kocası Emin A ise geçen yıl temmuz ayında yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada yakalanmıştı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

        Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Elif Hatice A. ile başka suçtan tutuklu oğulları B.A. ve Z.B, taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu. Tutuklu sanık Emin A. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        KASTEN ÖLDÜRMEDEN MÜEBBET HAPİS

        Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık Emin A. ve eşi Elif Hatice A’yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Çiftin oğulları B.A. ve Z.B'nin ise beraatine hükmedildi. Mahkeme heyeti Elif Hatice A'nın tutuklanmasına da karar verdi.

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        #Aydın
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