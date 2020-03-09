Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs olduğu doğrulandı.

Rum kesiminde 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanı'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.