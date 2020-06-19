AA

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

ZİYA ÖĞRETMEN'DEN MEKTUP

Öğrencilerin ilk kez e-okul üzerinden online alacakları karne ve başarı belgelerinin yanında bir Mille Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir mektup var. İşte o mektup:

"Sevgili Öğrencimiz, Tüm dünyayı etkileyen bir salgın sürecini bizimle birlikte yaşadın. Okulundan, arkadaşlarından, sosyal hayatından uzak kaldın. Hepimizin sağlığı için evdeydin, güvende olmamız için elinden geleni yaptın.

Derslerini EBA ve EBA TV üzerinden takip ettin, eğitimine sımsıkı tutundun. Biz öğretmenlerinle iş birliği içinde oldun.

Bize verdiğin destek ve gösterdiğin çaba için sana teşekkür ederim. İyi ki varsın ve iyi ki bu ülkenin bir evladısın.

Güzel, sağlık, üretken ve unutulmaz anılar biriktireceğin bir tatil senin olsun. Sevgiyle kal... Ziya Öretmen"