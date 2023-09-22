Son dakika haberi "Karabağ Ermeni güçleri silahlarını teslim ediyor"
Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ Ermeni güçlerinin Rus barış güçlerinin kontrolü altında silah ve askeri teçhizatını teslim etmeye başladığını bildirdi.
Giriş: 22.09.2023 - 19:41 Güncelleme: 22.09.2023 - 20:20
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik antiterör operasyonunun başarıya ulaşmasının ve Bakü'nün talepleri kabul edilerek Karabağ'da ateşkes sağlanmasının ardından Ermeni güçleri silahlarını teslim etmeye başladı.
Duyuru, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.