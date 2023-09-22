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        Haberler Dünya Son dakika: "Karabağ Ermeni güçleri silahlarını teslim ediyor"

        Son dakika haberi "Karabağ Ermeni güçleri silahlarını teslim ediyor"

        Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ Ermeni güçlerinin Rus barış güçlerinin kontrolü altında silah ve askeri teçhizatını teslim etmeye başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 19:41 Güncelleme: 22.09.2023 - 20:20
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        "Karabağ Ermeni güçleri silahlarını teslim ediyor"
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        Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik antiterör operasyonunun başarıya ulaşmasının ve Bakü'nün talepleri kabul edilerek Karabağ'da ateşkes sağlanmasının ardından Ermeni güçleri silahlarını teslim etmeye başladı.

        Duyuru, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

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