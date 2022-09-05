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Hayatı boyunca elde ettiği başarılardan güç alan destekçilerinin ABD Açık'ta perdeyi rekor kırdıran şampiyonlukla kapatma umutlarına her ne kadar Avustralyalı Ajla Tomljanovic son verse de, Serena Williams uzun süre haleflerinin ne yapsalar kıyaslanacakları bir tabloyla köşesine çekildi. Sevenleri kadar sevmeyenleri de çok olan Serena Williams, ABD Açık'ı kazansa Kalifornia eyaletinin Compton kentindeki halka açık kortlarda mütevazı bir başlangıç yaptığı tenis kariyerini taçlandıracaktı ancak Margaret Court'un 24 grand slam'lik rekorunu yakalayamaması onun alanında tüm zamanların tartışmasız en iyisi (GOAT) olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

14 yaşında çıktığı ilk profesyonel maçtan bu yana Steffi Graf, Monica Seles, Kim Clijsters, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Ashleigh Barty, Petra Kvitova, Naomi Osaka gibi birçok yıldız ismi rakip listesinde bulunduran ABD'li raketin kariyerini sadece rakamlarla sınırlandırmak haksızlık olur. Serena-Venus Williams kardeşlerin babasını konu alan ve geçen yıl gösterime giren biyografik film "King Richard" gibi Serena'nın hayatı da bir filme konu olur mu bilinmez ama özel hayatında yaşadığı iniş-çıkışlar, neredeyse ölümden döndüğü sağlık sorunları ve beyazların egemen olduğu bir spor dalında maruz kaldığı ırkçılıkla mücadelesi kazandığı şampiyonlukları daha da anlamlı hale getiriyor.

Kupalardan müze olur İlk kez boy gösterdiği 1998 Avustralya Açık'tan itibaren 81 grand slam turnuvasında ana tablo mücadelesi veren Serena Williams, kariyerine 23'ü grand slam olmak üzere toplam 96 şampiyonluk sığdırdı. Wimbledon ve Avustralya Açık'ta 7'şer kez mutlu sona ulaşan Serena, ABD Açık'ta 6, Fransa Açık'ta ise 3 kez kupa sevinci yaşadı. 2000 Sidney, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatlarında üçü çiftlerde 4 kez kürsünün zirvesine çıkan ABD'li sporcu, 16'sı grand slam turnuvalarında toplam 23 çiftler şampiyonluğu kazandı. 1975 yılından bu yana kullanılan Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralamasında 319 hafta klasmanın 1 numarası olmayı başaran Serena, bu alanda Steffi Graf (377) ve Martina Navratilova'nın (332) ardından üçüncü sıraya bulunuyor. Grand slam turnuvalarında 365 galibiyet elde eden ABD'li sporcu, 56 maçta korttan boynu bükük ayrıldı. Baskı, tutkuyu bastırdı Margaret Court'un 24 grand slam'lik "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" rekoruna ortak olma tutkusunun 40'lı yaşlarına kadar kortta tuttuğu Serena Williams, bunun getirdiği baskıyı bir türlü aşamadı. Avustralyalı Margaret Court'u yakalama baskısı olmasa 30'dan fazla şampiyonluk kazanabileceğini söyleyen Serena, 2017 Avustralya Açık zaferinden sonra oynadığı 4 grand slam finalini de kaybetti. "Eğer bir grand slam finalindeysem, o zaman o rekoru düşünüyorum. Belki de çok fazla düşündüm ve bu da yardımcı olmadı." diyen Serena Williams, hislerini "Anne olduktan sonra şansım vardı. Emzirirken oynadım. Doğum sonrası depresyonda oynadım. Ama oraya ulaşamadım. Yapmalıydım. 23 şampiyonluğum var. Tenis özgeçmişimi oluşturmakla ailemi oluşturmak arasında bir seçim yapmam gerekirse, ikincisini seçerim." şeklinde ifade ediyor.

Serena Williams belki yıllarca gözüne kestirdiği rekora ortak olamadı ama son şampiyonluğunu 1973 yılında kazanan Court'un döneminden çok daha rekabetçi bir zaman diliminde kortları domine etti. Kortlara dönmesinde Tiger Woods'un payı büyük ABD Açık ikinci tur maçında Serena Williams'ın Anett Kontaveit'e karşı zaferini sporcunun locasından izleyen golfün efsane ismi Tiger Woods, Williams'ı kortlara dönmesi için cesaretlendiren isimlerin başında geliyor. Nisan ayında Woods ile kariyeri üzerine konuşan Williams, yakın arkadaşının desteğini "Kafamda bir sürü soru vardı ve kaybolmuştum. Tiger, benim de onun gibi bir canavar olmam konusunda çok kararlıydı. 'Serena, sadece iki hafta versen nasıl olur? Hiçbir şeye bağlı kalmak zorunda değilsin. Sadece iki hafta boyunca her gün sahaya çık ve elinden geleni yap ve neler olacağını gör." sözleriyle paylaştı.

Irkçılığa maruz kaldı, ölümden döndü Serena Williams, travmasının hala sürdüğünü söylediği Indian Wells'te yaşadıklarından dolayı turnuvayı 14 yıl boykot etti. Kardeşi Venus Williams'ın yarı finalinden çekildiği 2001 yılındaki turnuvada, Belçikalı Kim Clijsters ile finale çıkan Serena Williams ve ailesi, seyircilerin yuhalama ve alaycı tavırlarıyla karşılaştı. Bunun üzerine Serena Williams, 2015 yılına kadar bu turnuvaya katılmadı. 2010 yılının temmuz ayında gittiği bir restoranda kırık cama basarak ayağını sakatlayan ABD'li sporcu, neredeyse bir yıl kortlardan uzak kalırken, 2011 yılında da nefes almakta zorlandığı için fark edilen akciğer embolisi nedeniyle ölümle burun buruna geldi.

Son şampiyonluğunu kızı Olympia ile kazandı 2017 Avustralya Açık başlamadan önce altı haftalık hamile olduğunu öğrenen Serena Williams, turnuvayı set vermeden kazandı. Aynı yılın eylül ayında kızı Olympia'yı dünyaya getiren ABD'li raket, doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle ciddi tehlike atlatmasına karşın beş ay sonra tura geri döndü. Boşluğu dolmadı Saatte 205 kilometre hıza ulaşan servisleriyle rakiplerine kortu dar eden Serena Williams'ın gücü oyunundaki en önemli özellik oldu. Williams'ın taktik zekası ve atletizmi bu güçle birleşince son şampiyonluğunu kazandığı 2017 yılından bu yana boşluğunu hiçbir kadın sporcu dolduramadı. 2017-2022 yılları arasındaki grand slam turnuvalarında erkeklerde sadece Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem ve Daniil Medvedev şampiyon olurken, aynı dönemde kadınlarda tam 14 şampiyon çıktı.

- En'leri En yaşlı kadın şampiyon: 35 yaş 4 ay En çok olimpiyat altın madalyası: 4 Tekler grand slam final sayısı: 33 İlk ve son grand slam finali arasındaki zaman farkı: 20 yıl Dünya klasmanının zirvesinde geçen hafta sayısı: 319 Dünya klasmanının zirvesinde aralıksız geçen hafta sayısı: 186 Grand slam şampiyonluk sayısı: 23 Tekler, çiftler ve karışık çiftler grand slam şampiyonluk sayısı: 39 Tek sezonda en fazla şampiyonluk sayısı: 11 30 yaşından sonra kazanılan grand slam sayısı: 10