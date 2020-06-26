Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda yaşananlarla ilgili 245 sanıklı davada karar çıktı.

Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 86 sanık hakkında “darbeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olan Turgut Aslan'ı vurarak öldürmeye teşebbüs eden eski Kurmay Albay Erkan Öktem de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan isimler arasında yer aldı.

Mahkeme, 35 sanığı ise“darbeye teşebbüs” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bazı sanıklar ise “darbeye teşebbüse yardım” suçundan 12 yıl ila 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çaptırıldı.

Bu dava ile birlikte; FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 275'i sonuçlanmış oldu. 14 davada ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.