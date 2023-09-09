Son dakika haberi İzmir Gaziemir'de orman yangını çıktı!
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Giriş: 09.09.2023 - 14:53 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:11
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
HAVADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
DHA'daki habere göre çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.
YANGINI MÜDAHALE EDİLİYOR
REKLAM
Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.