İzmir'de 'sahtecilik' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Son dakika: Menemen Belediyesi'ne operasyon! Başkan Aksoy ile birlikte çok sayıda gözaltı - Haberler

HABERTURK.COM / Ajanslar

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, Aksoy ve bir belediye başkan yardımcısı ile 20 kişi gözaltına alındı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı hurda firmaları sahipleri ile bazı belediye personeli gözaltına alındı. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.