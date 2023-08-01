Son dakika haberi İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda çalışan bir kişi vuruldu. Silahlı saldırgan gözaltına alındı
Habertürk İzmir Temsilcisi Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin aktardığı bilgilere göre, öğle saatlerinde gerçekleşen saldırı, Alsancak'ta bulunan İsveç-Norveç Fahri Konsolosluğu'nda yaşandı.
Vize işlemleri için gelen saldırgan, istediği yanıtı alamayınca yanında taşıdığı silahı ile saldırı gerçekleştirdi.
Konsoloslukta çalışan kadın görevli, önce göğsünden sonra da bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan görevlinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
Silahlı saldırganın gözaltına alındığı da gelen bilgiler arasında...