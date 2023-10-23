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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İSVEÇ BAŞBAKANI KRISTERSSON'DAN İLK MESAJ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise kararı 'sevindirici' olarak değerlendirdi.

Kristersson X adlı platformdan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı imzalayıp TBMM'ye teslim ettiğini duymak sevindirici. Artık iş Meclis'e kalıyor. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'İN NATO SÜRECİ

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.

Finlandiya, 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan henüz bu ülkenin NATO üyeliğini onaylamamıştı.

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