İsveç'te zafer Rovanpera'nın

2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İsveç'te düzenlenen ikinci etabını, Toyota takımından Fin Kalle Rovanpera kazandı.

19 bölümün yer aldığı ikinci etabı, 2:10:44.9'luk derecesiyle ilk sırada tamamlayan 21 yaşındaki Rovanpera, bu sezonki ilk zaferine ulaştı.

Yarışta, Hyundai takımından Belçikalı Thierry Neuville ikincilik, Rovanpera'nın takım arkadaşı Fin Esapekka Lappi ise üçüncülük elde etti.

Genel klasmanda ise 46 puana ulaşan Rovanpera lider, 32 puanlı Neuville ikinci, 27 puanlı Sebastien Loeb üçüncü sırada bulunuyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü etabı Hırvatistan Rallisi, 21-24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.