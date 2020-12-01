İstanbul Valisi açıkladı! Mesai saatleri belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yeni mesai saatlerini açıkladı.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır" dedi.