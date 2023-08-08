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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam

        Son dakika haberi İstanbul'da toplu ulaşıma zam

        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 11:32
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        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
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        İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu.

        Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demiş ve uzlaşı çıkmamıştı.

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