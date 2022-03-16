İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

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Ramazan ayına sayılı günler kala, İstanbul'da da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek."

İSTANBUL FIRINCILAR ODASI DA AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıklamıştı.

Buna göre 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.