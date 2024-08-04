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        Son dakika haberi İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı

        Son dakika... İsrail, Gazze'de iki okulu hedef aldı. En az 25 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 04.08.2024 - 17:40
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        İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında yerinden edilenlerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki Nasır Mahallesi'nde yer alan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame Okulu ile Nasr Okulu'na eş zamanlı bir dizi saldırı düzenledi.

        Saldırıya hedef olan iki okulda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan yüzlerce sivilin bulunduğu belirtildi.

        Sağlık kaynakları ise saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çoğu çocuk çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

        İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, okullarda Hamas üyelerinin saklandığı öne sürüldü.

        "ÖLENLERİN VE YARALANANLARIN YÜZDE 80'İ ÇOCUK"

        Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal okullara düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Katliamda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 80'inin çocuk" olduğunu belirtti.

        İsrail'in Nasr ve Hasan Selame okullarında kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdiğini belirten Basal, Gazze kentindeki manzaranın çok zor ve trajik olduğunu ifade etti.

        Basal, İsrail'in hiçbir kutsal değere saygı duymadığını ve Gazze'de artık güvenli bir yer olmadığını vurguladı.

        İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okulu'na da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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